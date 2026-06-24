Spara ai suoi cani e li sotterra in giardino: denunciato 64enne

Ha ucciso i suoi due cani utilizzando una carabina, poi ha sotterrato le carcasse nel cortile di casa sua. A fare l’agghiacciante scoperta sono stato i Carabinieri della Compagnia di Crema. Nei guai è finito un uomo di 64 anni: le accuse nei suoi confronti sono di uccisione di animali ed esplosioni pericolose.

I militari sono intervenuti in forze intorno alle 16.30 del 23 giugno, in seguito alla segnalazione fatta da alcuni vicini. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le informazioni e ricostruito quanto accaduto: i testimoni hanno raccontato di aver sentito dei colpi di arma da fuoco e di aver appurato che l’uomo stava sparando ai suoi animali.

Il 64enne ha inizialmente riferito di aver sparato a dei polli, ma dietro le domande incalzanti è crollato, raccontando l’agghiacciante verità, ossia di avere ucciso poco prima due dei suoi cani, razza segugio, perché abbaiavano continuamente.

Per farlo aveva utilizzato una sua carabina regolarmente denunciata e detenuta. Poi, con una piccola ruspa aveva scavato una buca e aveva sotterrato le due carcasse in cortile.

Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale veterinario dell’Ats Valpadana che ha estratto le carcasse degli animali, appurandone le cause di morte e confermando la versione dell’uomo. L’arma utilizzata per sparare è stata sequestrata e tutte le altre armi e le munizioni, detenute regolarmente, sono state ritirate cautelativamente dai Carabinieri.

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