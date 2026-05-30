Ultime News

30 Mag 2026 Cremona verso l’Alta Velocità: il sindaco Virgilio promuove un’alleanza per il territorio
30 Mag 2026 Cremona in festa per il Pride: tutti uniti contro discriminazioni e per i diritti civili
30 Mag 2026 Mix Markt sotto attacco: ladro riesce a entrare dopo che un’auto sfonda la vetrina
30 Mag 2026 “Lo sport: valori in campo”: un incontro significativo nella parrocchia di Cristo Re
30 Mag 2026 Come ridurre i consumi a scuola: al Torriani, la soluzione arriva dai ragazzi
Video Pillole

Ucraina, Vannacci “La strategia dell’Ue non ha portato a nulla”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ritengo che queste guerre non stiano giovando a nessuno: è interesse dell’Europa e dell’Italia farle finire. Mi sono sempre schierato contro quelli che invece, sia nel centrodestra che a sinistra, continuano a votare in Europa per la guerra a oltranza: sono quattro anni che andiamo avanti con questa strategia senza che abbia portato a nulla”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a margine di un incontro elettorale a Palermo, in merito alla guerra in Ucraina.
xd8/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...