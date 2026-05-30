Ucraina, Vannacci “La strategia dell’Ue non ha portato a nulla”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ritengo che queste guerre non stiano giovando a nessuno: è interesse dell’Europa e dell’Italia farle finire. Mi sono sempre schierato contro quelli che invece, sia nel centrodestra che a sinistra, continuano a votare in Europa per la guerra a oltranza: sono quattro anni che andiamo avanti con questa strategia senza che abbia portato a nulla”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a margine di un incontro elettorale a Palermo, in merito alla guerra in Ucraina.

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