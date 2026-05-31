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Alta Velocità Roma-Napoli, problema tecnico e treni in ritardo
(Adnkronos) – Problema tecnico sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli Alta Velocità con ritardi per i treni. La circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Caserta per un inconveniente alla linea, con il conseguente intervento dei tecnici di Rfi. Si registrano rallentamenti fino a 30 minuti. Alcuni treni Alta Velocità potranno essere instradati via convenzionale con un maggiore tempo di percorrenza fino a 60 minuti, come comunica Rfi.
Fonte www.adnkronos.com
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