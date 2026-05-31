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Cammina sul ciglio della strada e precipita in un dirupo, morta 58enne in Trentino

(Adnkronos) – Una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. La 58enne stava rientrando a piedi verso l’autovettura insieme ad altre persone di ritorno da un concerto.  

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