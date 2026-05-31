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MotoGp, Bezzecchi vince Gp Italia e allunga nel mondiale. Ordine d’arrivo e classifica

(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia e allunga in vetta alla classifica del mondiale di MotoGp. Oggi, domenica 31 maggio, il pilota dell’Aprilia, partito dalla pole position, ha chiuso al primo posto della gara ‘di casa’ sul circuito del Mugello, seguito dal compagno di scuderia Jorge Martin e da Pecco Bagnaia, tornato protagonista con la sua Ducati. Quarta l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, quinta la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesta la KTM di Pedro Acosta, che precede l’altra Ducati di Marc Marquez. Ecco ordine d’arrivo e classifica del mondiale Piloti. 

 

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

2 Jorge Martin (Aprilia) +3.559 

3 Francesco Bagnaia (Ducati) +5.098 

4 Ai Ogura (Aprilia) +5.132 

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +5.453 

6 Pedro Acosta (KTM) +7.467 

7 Marc Marquez (Ducati) +10.762 

8 Raul Fernandez (Aprilia) +13.380 

9 Fermin Aldeguer (Ducati) +14.644 

10 Diogo Moreira (Honda) +21.366 

11 Brad Binder (KTM) +21.479 

12 Joan Mir (Honda) +21.795 

13 Luca Marini (Honda) +22.059 

14 Franco Morbidelli (Ducati) +29.789 

15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +31.920 

16 Jack Miller (Yamaha) +32.289 

17 Maverick Viñales (KTM) +32.717 

18 Fabio Quartararo (Yamaha) +34.335 

19 Michele Pirro (Ducati) +40.553 

 

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 173 

2 Jorge Martin (Aprilia) 156 

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134 

4 Pedro Acosta (KTM) 103 

5 Ai Ogura (Aprilia) 92 

6 Raul Fernandez (Aprilia) 88 

7 Francesco Bagnaia (Ducati) 82 

8 Marc Marquez (Ducati) 71 

9 Alex Marquez (Ducati) 67 

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 58 

11 Luca Marini (Honda) 46 

12 Brad Binder (KTM) 42 

13 Enea Bastianini (KTM) 39 

14 Franco Morbidelli (Ducati) 38 

15 Fabio Quartararo (Yamaha) 37 

16 Johann Zarco (Honda) 34 

17 Diogo Moreira (Honda) 23 

18 Joan Mir (Honda) 15 

19 Alex Rins (Yamaha) 9 

20 Maverick Viñales (KTM) 5 

21 Augusto Fernandez (Yamaha) 4 

22 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 4 

23 Jack Miller (Yamaha) 3 

 

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