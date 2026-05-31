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Piazza di Siena da record, 77mila spettatori per l’edizione del Centenario e boom social

(Adnkronos) – Lo Csio di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, nell’edizione che celebra i 100 anni del concorso ippico più bello del mondo, archivia un bilancio eccezionale sotto ogni punto di vista. Pubblico, impatto economico, visibilità mediatica e coinvolgimento digitale certificano la crescita costante di un evento che continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale. Dopo l’apertura affidata al tradizionale concerto serale del mercoledì, le quattro giornate di gara hanno richiamato complessivamente 77mila spettatori, il 24,2% in più rispetto al 2025, confermando il forte legame tra Piazza di Siena e il pubblico romano, italiano e internazionale. Un dato ancora più significativo considerando che l’accesso all’evento è stato, come sempre, gratuito per tutti. Sold out anche per la prima edizione del FIP Arena Polo European Championship al Galoppatoio, pure con entrata gratuita per il pubblico: in quattro serate, il turnover complessivo è stato di 5.000 spettatori.  

Anche sul piano economico arrivano segnali estremamente positivi. Lo studio realizzato da KPMG attribuisce al Concorso un indotto pari a 33,73 milioni di euro, contro i 26,67 milioni registrati nel 2025. Una crescita del 26,6% che testimonia la capacità dell’evento di generare valore per il territorio, per il turismo e per il sistema economico della Capitale. Piazza di Siena si conferma così molto più di una competizione sportiva: un appuntamento che unisce eccellenza agonistica, cultura, sostenibilità, promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale di Villa Borghese. 

L’edizione del Centenario ha coinvolto numeri di assoluto rilievo: 620 cavalli, 475 atleti provenienti da oltre 20 Paesi, mentre l’intera area sportiva – tra cavalieri, amazzoni, tecnici e staff – ha portato a Roma 1.833 persone accreditate, in rappresentanza di 38 Paesi e cinque continenti. A supporto dell’evento ha operato una macchina organizzativa composta da 1.345 persone, tra comitato organizzatore, personale operativo, sponsor, media, volontari e collaboratori. 

 

La risonanza dell’evento è cresciuta ulteriormente anche sul piano dell’informazione. A fronte delle 1.267 pubblicazioni registrate nell’edizione 2025 – prima del GP Rolex che chiude l’evento -, tra web, tv, radio e carta stampata, già nella mattinata di domenica il monitoraggio ha superato quota 1.500 articoli e servizi, con una giornata di gare ancora da disputare. Determinante il contributo della Rai che, con RaiSport e RaiPlay, ha garantito una copertura editoriale di altissimo livello con 23 ore di diretta televisiva e 30 ore complessive di programmazione, portando nelle case degli italiani lo spettacolo di Piazza di Siena. 

Continua la crescita della community digitale dell’evento. Sui canali ufficiali di Piazza di Siena – dato aggiornato alle ore 10 di domenica 31 maggio, prima del Gran Premio Rolex – la platea social ha raggiunto 92mila follower, contro i 78mila del 2025, con un incremento del 18%. Ancora più impressionante il dato relativo alle visualizzazioni: 6,3 milioni, rispetto ai 4 milioni dello scorso anno, per una crescita del 57,5%. Oltre 300mila interazioni generate da più di 350 contenuti pubblicati durante la manifestazione testimoniano la capacità dell’evento di coinvolgere pubblici sempre più ampi e trasversali, avvicinando nuove generazioni al mondo degli sport equestri. 

Con la conclusione del Concorso, Piazza di Siena torna a essere patrimonio quotidiano della città. Un luogo aperto a cittadini, famiglie, studenti e turisti, che per alcuni giorni ha rappresentato il cuore pulsante dello sport internazionale e che ora continua a vivere come uno dei luoghi più riconosciuti e amati al mondo. Il passaggio delle Frecce Tricolori, che ha emozionato migliaia di spettatori nel cielo di Roma, ha idealmente salutato l’edizione del Centenario e indicato la rotta verso il futuro: il secondo secolo di Piazza di Siena è appena cominciato. 

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