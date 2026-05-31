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Roland Garros, caos e fair play tra Fonseca e Ruud: cos’è successo

(Adnkronos) –
Caos e fair play al Roland Garros 2026 tra Casper Ruud e Joao Fonseca. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista norvegese ha sfidato il brasiliano negli ottavi dello Slam di Parigi, in una partita estremamente tirata e che, nel secondo set, ha vissuto momenti concitati. Arrivati al tie break infatti, si sono verificati due ‘gialli’ legati a colpi chiamati prima dentro e poi fuori. Chiamate però che si sono rivelate sbagliate. 

Sul punteggio di 8-7 per Ruud, uno spettatore ha chiamato “out” un dritto di Fonseca, urlando direttamente dalle tribune del Philippe-Chatrier. Il norvegese si è quindi fermato chiedendo l’out, ma dopo il controllo della giudice di sedia la palla si è confermata in campo e così il punto è stato assegnato al brasiliano. 

Poco più tardi lo stesso Ruud è stato auture di un vero e proprio gesto di fair play. Su un colpo profondo di Fonseca arriva la chiamata della giudice di linea, che sentenzia l’out. Il norvegese però alza la mano per indicare che il realtà la pallina è in campo, come confermato anche dal segno, e così il punto viene rigiocato, con Fonseca che riesce a conquistare tie break e secondo set. 

 

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