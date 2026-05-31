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Roland Garros, oggi Zverev-De Jong – Diretta

(Adnkronos) – Caccia ai quarti per Alexander Zverev. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco sfida Jesper de Jong – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Zverev arriva dalla vittoria nell’ultimo turno contro Halys, mentre De Jong ha battuto, a sorpresa, Khachanov. 

 

In caso di passaggio del turno, Zverev affronterà nei quarti il vincente di Jodar-Carreno Busta. 

 

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