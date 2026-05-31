Video Pillole
Tg Ambiente – 31/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, fino al 16% delle piante rischia l’estinzione
– A Roma il disagio climatico dura più di 100 giorni l’anno
– Arte e sostenibilità, proclamati i vincitori del Premio ACEA Contemporanea
– Anter Green Awards, i vincitori del contest dedicato alle scuole
fsc/gtr/col
– Clima, fino al 16% delle piante rischia l’estinzione
– A Roma il disagio climatico dura più di 100 giorni l’anno
– Arte e sostenibilità, proclamati i vincitori del Premio ACEA Contemporanea
– Anter Green Awards, i vincitori del contest dedicato alle scuole
fsc/gtr/col
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