“Un oscuro scrutare”: il 4 luglio inaugura la mostra del pittore Matteo Lupatelli

Da sabato 4 luglio il Museo di Storia Naturale (via Ugolani Dati, 4) organizza e ospita Un oscuro scrutare, l’esposizione dedicata alle opere di Matteo Lupatelli con una selezione di lavori realizzati tra il 2016 e il 2025, culmine di oltre quarant’anni di ricerca artistica.

Nato a Cremona nel 1963 e formatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, l’artista ha seguito un percorso originale attraverso pittura e illustrazione. Le prime esperienze espositive risalgono agli anni Ottanta, a cui si è poi affiancata una lunga attività professionale come illustratore per importanti case editrici italiane e internazionali. Lupatelli ha coltivato la pittura come ambito privilegiato di ricerca e sperimentazione.

La mostra Un oscuro scrutare – aperta fino a sabato 29 agosto – raccoglie opere che testimoniano la maturità del linguaggio espressivo di Matteo Lupatelli, caratterizzato da una costante attenzione all’osservazione della realtà e alla forza evocativa degli oggetti. Numerosi lavori si confrontano con il tema della “natura morta”, genere che nella tradizione artistica diventa occasione di riflessione sul tempo, sulla memoria e sul rapporto tra uomo e natura.

“Accogliere questa mostra all’interno del Museo di Storia Naturale significa valorizzare un dialogo profondo tra arte e scienza” dichiara l’Assessore alla Cultura Rodolfo Bona. “La natura morta, da sempre, invita a osservare il mondo naturale con attenzione e meraviglia, trasformando oggetti, piante e forme della vita quotidiana in strumenti di conoscenza, che vanno anche oltre il visibile. In questo senso il Museo rappresenta il contesto ideale per riscoprire come lo sguardo dell’artista e quello dello studioso condividano lo stesso interesse verso la natura e le sue infinite manifestazioni trasformando l’osservazione estetica in una vera e propria ricerca scientifica e filosofica sulla realtà”.

La mostra sarà accompagnata da due appuntamenti dedicati ai più piccoli, pensati per avvicinare bambini e famiglie ai linguaggi dell’arte in modo creativo e partecipativo. “Piccoli erbari immaginari” a cura di Sonia Secchi è in programma in due occasioni: sabato 18 luglio sarà dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, e sabato 8 agosto ai bambini dai 7 ai 10 anni (in entrambe le giornate i laboratori cominceranno dalle 10.30).

Partendo dalla visita guidata all’esposizione, i partecipanti saranno invitati a osservare le opere e i temi affrontati dall’artista per poi realizzare i propri elaborati nell’atelier del Museo di Storia Naturale. Un’occasione per sperimentare tecniche artistiche, esprimere la propria creatività e approfondire il legame tra arte e osservazione della natura. Gli incontri sono gratuiti con prenotazione all’indirizzo prenotazioni.pb@comune.cremona.it.

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