Arnaldi-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Matteo Arnaldi torna protagonista al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro affronta l’americano Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Arnaldi arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Griekspoor, Tsitsipas e Collignon, mentre Tiafoe ha superato Spizzirri, Hurkacz e Faria.

La sfida tra Arnaldi e Tiafoe è in programma oggi, lunedì 1 giugno, per le ore 17 circa, essendo fissato come quarta partita sul campo Lenglen. I due tennisti si sono incontrati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1. Arnaldi ha vinto l’ultimo match agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2025.

Arnaldi-Tiafoe, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match sarà quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.