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Il Pil cresce dello 0,3% nel primo trimestre

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti del primo trimestre del 2025. Lo rivela l’Istat. Dal punto di vista dei settori produttivi, i servizi mostrano un andamento favorevole, l’industria resta stabile mentre l’agricoltura registra una lieve flessione. Il primo trimestre del 2026 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2025. Rispetto al trimestre precedente, la crescita è sostenuta soprattutto dalla domanda interna, con consumi e investimenti in aumento. Anche il commercio con l’estero contribuisce positivamente, grazie a esportazioni in crescita e importazioni in lieve calo. Le scorte, però, frenano il risultato complessivo, attenuando parte della spinta positiva dell’economia.
sat/azn

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