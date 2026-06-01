Nautica da diporto, l’Italia cresce e consolida la leadership sui superyacht





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato globale delle nuove costruzioni nautiche si attesta nel 2025 a 33,3 miliardi di euro, registrando una lieve flessione del 2% rispetto al 2023. Dopo il forte impulso seguito alla pandemia, il settore sta vivendo una fase di stabilizzazione. A sostenere il comparto restano la nautica premium e il mercato dei superyacht, che continuano a dimostrare una notevole capacità di tenuta. Sono questi alcuni dati emersi dal report realizzato da Deloitte in collaborazione con Confindustria Nautica. In questo scenario, la cantieristica italiana si distingue per una crescita in controtendenza. Tra il 2023 e il 2025 il valore della produzione nazionale è aumentato del 5%, raggiungendo i 5,5 miliardi. Il 70% della produzione è legato ai grandi yacht e ai superyacht, confermando la specializzazione dell’industria italiana nelle fasce più alte del mercato. L’Italia mantiene inoltre una forte vocazione internazionale: circa il 90% delle imbarcazioni prodotte viene esportato, con una quota significativa destinata ai mercati extraeuropei. Nel comparto dei superyacht il Paese consolida la propria leadership mondiale, rappresentando oltre il 60% dei nuovi ordini globali. Secondo le previsioni, dopo una fase di ulteriore stabilizzazione nel 2026, il mercato nautico mondiale potrebbe tornare a crescere dal 2027, con un incremento medio annuo stimato intorno al 3%.

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