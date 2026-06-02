Ultime News

2 Giu 2026 Festa della Repubblica, sul Po dimostrazioni di soccorsi e forze dell’ordine
2 Giu 2026 I ragazzi di Accendi il Biuio al Circolo Vela per la Festa della Repubblica
2 Giu 2026 Festa del 2 giugno, Virgilio: “Repubblica come il fiume”. Mariani: “Proteggere la Democrazia”
2 Giu 2026 Festa della Repubblica, inizia la cerimonia per l’80° anniversario
2 Giu 2026 Aggredito mentre dorme su una panchina: 21enne senzatetto in ospedale
Video Pillole

2 Giugno, Mattarella depone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso il suo omaggio al Milite ignoto all’Altare della Patria alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e del ministro della Difesa Crosetto. Il capo dello Stato ha deposto la corona d’alloro al Milite ignoto a cui ha fatto seguito i il passaggio delle Frecce tricolori.

abr/mca2
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...