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2 Giugno, Mattarella depone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso il suo omaggio al Milite ignoto all’Altare della Patria alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e del ministro della Difesa Crosetto. Il capo dello Stato ha deposto la corona d’alloro al Milite ignoto a cui ha fatto seguito i il passaggio delle Frecce tricolori.
abr/mca2
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(Fonte video: Quirinale)
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