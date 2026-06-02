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Cina, gli aeromobili elettrici a decollo verticale per passeggeri sono realtà

In Cina gli aeromobili elettrici a decollo verticale per passeggeri sono ormai una realtà. Volant Aerotech ha realizzato il primo volo di un eVTOL per passeggeri. A Zigong, nella provincia del Sichuan, l’azienda ha completato con successo il test del VE25-100. Un importante traguardo per il futuro dell’aviazione a bassa quota. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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