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Agrifood Magazine – 3/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Più fondi per latte bovino e benessere animale
– Ostriche, alla Spezia focus su strategie condivise per la filiera
– Birra artigianale, nuove tutele contro le frodi
– A Londra i salumi italiani protagonisti di un contest per giovani chef
mgg/gtr/col

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