Amici del Dott.Giovanni Costa, donato materiale stem alla Scuola in ospedale

Un gesto d’amore per i piccoli pazienti: gli Amici di Giovanni Costa donano materiale Stem alla Scuola in Ospedale del Maggiore di Cremona.

“Giovanni Costa aveva un desiderio: che i bambini ricoverati potessero imparare con gioia, anche nei momenti più difficili e dolorosi della loro vita” spiegano i promotori. “Un sogno semplice e profondo, come semplice e profondo era lui”.

Dopo la tragica scomparsa del Dott. Giovanni Costa, il 22 marzo 2025, chi gli ha voluto bene non si è arreso al dolore. Gli amici di militanza politica si sono stretti attorno alla vedova Claudia e hanno deciso di trasformare il lutto in azione, il ricordo in qualcosa di concreto e duraturo.

Grazie al suggerimento della coordinatrice Maestra Teresa Spezia, il gruppo ha donato materiale educativo Stem al servizio “Scuola in Ospedale” dell’Ospedale Maggiore di Cremona: strumenti pensati per stimolare la curiosità, la fantasia e l’apprendimento dei piccoli pazienti, anche tra le mura di un reparto.

“Un ringraziamento sentito va allo staff medico-sanitario del reparto di Pediatria, diretto dal Dott. Claudio Cavalli, e alla caposala Daniela Andrico, per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nell’accogliere questa iniziativa” continuano gli organizzatori. “Giovanni avrebbe sorriso”.

Presenti alla donazione in reparto, in rappresentanza del gruppo, Claudia Amoroso, Silvia Donati, Roberta Selis, Andrea Poggi.

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