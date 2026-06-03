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Cronaca

Cremona colpita dal maltempo: Vigili del Fuoco in azione tra alberi e allagamenti

di Lorenzo Scaratti

Dopo il pomeriggio di lavoro di ieri, Vigili del Fuoco di Cremona ancora in azione in serata per alberi caduti e allagamenti a causa del maltempo

Vigili del fuoco in azione nel cremonese (Studio B12)
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Dopo il pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Cremona, impegnati in numerosi interventi tra allagamenti e alberi caduti, la situazione meteorologica non è migliorata e si sono resi necessari ulteriori interventi in serata su tutto il territorio.

A Cremona le squadre hanno liberato l’incrocio tra via Palestro e viale Trento e Trieste da un albero abbattuto sulla carreggiata e sono intervenute in via Castelpiano per un grosso ramo che ostruiva parte della strada. Situazione analoga sulla Provinciale di Soncino.

Le operazioni si sono protratte per tutta la sera, sia durante che dopo il temporale, e hanno riguardato anche infiltrazioni e allagamenti in abitazioni private tra Sergnano, Spino d’Adda e Cremona.

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