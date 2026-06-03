Cremona colpita dal maltempo: Vigili del Fuoco in azione tra alberi e allagamenti

Dopo il pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Cremona, impegnati in numerosi interventi tra allagamenti e alberi caduti, la situazione meteorologica non è migliorata e si sono resi necessari ulteriori interventi in serata su tutto il territorio.

A Cremona le squadre hanno liberato l’incrocio tra via Palestro e viale Trento e Trieste da un albero abbattuto sulla carreggiata e sono intervenute in via Castelpiano per un grosso ramo che ostruiva parte della strada. Situazione analoga sulla Provinciale di Soncino.

Le operazioni si sono protratte per tutta la sera, sia durante che dopo il temporale, e hanno riguardato anche infiltrazioni e allagamenti in abitazioni private tra Sergnano, Spino d’Adda e Cremona.

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