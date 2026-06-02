Maltempo, raffica di interventi dei Vigili del Fuoco tra città e provincia

Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Cremona, impegnati in numerosi interventi sul territorio a causa del maltempo che ha interessato la città e diversi comuni della provincia.

Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente allagamenti e alberi caduti, conseguenza delle forti precipitazioni e delle raffiche di vento che si sono abbattute sulla zona.

In città le squadre sono intervenute in via Ippocastani e in via Castelleone, dove sono state segnalate criticità legate al maltempo. Nell’ultimo caso, in particolare, a chiamare i Vigili del Fuoco è stata una famiglia che si è trovata la casa allagata.

Problemi anche in via Livrasco e a Castelverde, a Sospiro, sempre per allagamenti, mentre a Torre de’ Picenardi, invece, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per la caduta di un albero, che ha reso necessario il rapido intervento per rimuovere il tronco e ripristinare le condizioni di sicurezza.

In alcune zone del Casalasco è scesa anche parecchia grandine, con qualche problema di danneggiamento, soprattutto alle abitazioni private e ai campi.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore, con le squadre impegnate contemporaneamente in più punti del territorio. La situazione di instabilità meteorologica potrebbe protrarsi ulteriormente nelle prossime ore.

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