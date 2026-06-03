Cremonesi dell’Anno 2025, stasera su CR1 la serata delle eccellenze del territorio

Le storie e i volti di chi ha contribuito a dare lustro al territorio cremonese saranno protagonisti questa sera alle 21 su CR1 con una puntata speciale de “La Piazza” dedicata ai Cremonesi dell’Anno 2025.

Nel corso della trasmissione, condotta da Giovanni Palisto, la consegna dei riconoscimenti promossi da Mondo Padano, appuntamento che ogni anno valorizza personalità, istituzioni e realtà che si sono particolarmente distinte nei diversi ambiti della vita sociale, culturale, sportiva e solidale della provincia.

In studio, accanto al conduttore, sarà presente Alessandro Rossi, direttore di Mondo Padano, il settimanale che da anni assegna il prestigioso riconoscimento con l’obiettivo di raccontare le eccellenze del territorio e dare visibilità a esperienze capaci di lasciare un segno nella comunità.

Nel corso della serata saranno ripercorse le motivazioni che hanno portato all’assegnazione dei premi, con un viaggio attraverso alcune delle realtà più significative del 2025. Dai protagonisti del mondo della cultura a quelli dello sport, passando per l’impegno nel sociale, la formazione e il servizio alla comunità, la trasmissione offrirà l’occasione per conoscere da vicino percorsi diversi ma accomunati dalla capacità di rappresentare al meglio Cremona e il suo territorio.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 figurano il Quartetto di Cremona per la cultura, la pluricampionessa Federica Venturelli per lo sport, don Davide Ferretti e la Diocesi di Cremona per l’impegno nel sociale e nella solidarietà, Renzo Rebecchi e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’attività pubblica. Sarà inoltre ricordata la figura di Giuseppe Soldi, al quale è stato assegnato il premio alla memoria. La trasmissione ripercorrerà il contributo che ciascuno dei premiati ha saputo offrire alla comunità cremonese.

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