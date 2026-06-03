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Davitashvili “Acquisizione di IP in linea con visione strategica Azerbaigian”

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – L’acquisizione di Italiana Petroli (IP) da parte della compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian Socar “è una decisione in linea” con la visione strategica del Paese caucasico, ovvero espandersi nel
Mediterraneo. Lo ha dichiarato Levan Davitashvili, nuovo amministratore delegato di IP, parlando con i giornalisti italiani
a Baku.

lcr/sat/azn

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