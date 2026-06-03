Ultime News

3 Giu 2026 Giornata mondiale della bicicletta: il grand tour della Lombardia by A2A passa da Cremona
3 Giu 2026 Fune sospesa sopra Piazza del Duomo: l’evento dal 7 al 9 giugno
3 Giu 2026 Gli studenti e il docufilm di CR1: al Monteverdi “In treno per la memoria”
3 Giu 2026 Energie rinnovabili, La Sala: “Un investimento sulla competitività del nostro territorio”
3 Giu 2026 Preso a calci e pugni dopo una lite in un locale, chiesti 6 anni: “E’ sfregio permanente”
Video Pillole

Energia, Nardella “No ai tagli per i fondi delle politiche di coesione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo nettamente contrari alla proposta di distogliere fondi dalle politiche di coesione per sostenere le spese per l’energia legate alla crisi. I fondi di coesione sono destinati alle regioni, alle città e ai territori, e utilizzarli in questo modo significherebbe indebolire i tanti investimenti già previsti su infrastrutture, scuole, aree verdi, piazze, ferrovie e trasporti”. Così l’eurodeputato del PD Dario Nardella, criticando l’ipotesi di stornare le risorse regionali per fronteggiare l’emergenza energetica.

xf4/col4/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...