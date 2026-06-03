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Cultura e spettacoli

Fune sospesa sopra Piazza del Duomo: l’evento dal 7 al 9 giugno

di Laura Bosio

I giovani cremonesi del gruppo CremonaCheCasca riportano l’equilibrismo tra le torri simbolo della città

La storica traversata
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A più di novant’anni dalla storica traversata negli anni ’30, una linea tornerà sospesa sopra il cuore della città di Cremona. Il progetto nasce da CremonaCheCasca, un gruppo di studenti e giovani liutai fuorisede e cremonesi uniti dalla passione per la slackline e per la ricerca artistica nello spazio urbano.

L’idea è quella di tendere una highline tra il Torrazzo e la torre dell’Acquedotto, attraversandola sopra Piazza del Duomo: un gesto essenziale che diventa incontro tra equilibrio, e ricerca di sé stessi. “Volevamo restituire qualcosa di bello ed affascinante alla città che ci ha accolti”, racconta il gruppo. “Non solo una prova tecnica, ma un’esperienza capace di far trasalire il cuore dell’uomo e riempirlo di stupore”.

L’iniziativa, riporta in vita un’immagine che appartiene alla storia cittadina, reinterpretandola con sensibilità e linguaggio attuali, costruendo un dialogo con la figura dell’Orfeo di Monteverdi. L’esibizione è prevista dal 7 al 9 Giugno. L’inaugurazione avverrà domenica 7 alle 12 e le camminate seguiranno fino a martedì 9, dalle 10 alle 18.

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