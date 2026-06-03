Giornata mondiale della bicicletta: il grand tour della Lombardia by A2A passa da Cremona

Nella Giornata Mondiale della Bicicletta, che ricorre oggi 3 giugno, A2A lancia il Grand Tour della Lombardia: un percorso cicloturistico ad anello di oltre 1.200 chilometri suddiviso in 12 tappe che attraversa tutte le province lombarde, e che assegna a Cremona un ruolo di primo piano nel racconto del territorio regionale.

Il progetto è frutto della collaborazione tra A2A Life Company e Le Strade Zitte — il marchio cicloturistico della società sportiva milanese Turbolento Thinkbike — con l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce, il viaggio lento e un turismo consapevole che metta al centro persone e paesaggio.

Cremona compare già nella prima tappa del tour: la città è il traguardo naturale dei 98 chilometri che separano Milano dal capoluogo padano, percorsi prevalentemente lungo strade secondarie e ciclovie.

Il percorso: partendo da Milano, si lascia progressivamente la città e il suo hinterland, raggiungendo l’Abbazia di Chiaravalle, in un passaggio quasi impercettibile tra periferia urbana e campagna aperta. Si attraversa quindi la pianura agricola, tra cascine, canali irrigui e piccoli centri storici, fino a raggiungere Lodi, raccolta intorno alla scenografica Piazza della Vittoria e attraversata dal fiume Adda. Le famiglie con bambini possono scegliere di raggiungere Lodi direttamente in treno per poi proseguire lungo la ciclabile della Muzza – uno dei più antichi canali artificiali d’Europa – entrando nel Parco Adda Sud e seguendo il corso del canale verso Pizzighettone, con le sue storiche fortificazioni, fino ad arrivare a Cremona.

Lasciata Cremona, il percorso segue il Po attraversando golene, argini e piccoli centri rurali fino a Mantova, città d’acqua e di cultura tra le più affascinanti del Rinascimento. Da qui si risale lungo la ciclabile del Mincio verso Borghetto sul Mincio, entrando poi in un territorio di colline moreniche, vigneti e piccoli laghi che accompagna verso il Lago di Garda. Gli ultimi chilometri alternano salite e scorci panoramici fino all’arrivo Salò.

Da qui il percorso si fa più impegnativo e sale in Val Camonica, attraversando Breno fino a Ponte di Legno, per raggiungere il cuore alpino del tour con il Passo del Gavia e lo Stelvio. La discesa porta a Bormio, da cui si prosegue lungo la Valtellina – vigneti terrazzati, Mortirolo, Morbegno – fino al Passo San Marco e alla discesa verso Varenna, sul Lago di Como. Risalendo al Ghisallo e scendendo a Como, il tour vira verso sud attraverso le colline varesine fino a Vigevano, poi nell’Oltrepò Pavese tra vigne e strade bianche, con arrivo a Pavia. L’ultima tappa riporta a Milano lungo le acque della navigazione lombarda, chiudendo l’anello.

Il Grand Tour è pensato per essere affrontato in autonomia, con la possibilità di integrare le tappe con il treno. Essendo un anello, ogni punto può fungere da partenza e arrivo. Per chi volesse certificare la percorrenza, sono disponibili 28 checkpoint fotografici distribuiti lungo il tracciato: completarli tutti consente di ottenere il certificato ufficiale di finisher. Tracce GPX, app dedicata e materiali di viaggio sono consultabili sul sito turbolento.net.

Le tappe

Milano-Cremona 98 km Cremona-Mantova 95 km Mantova-Salò 88 km Salò-Breno 111 km Breno-Ponte di Legno 99 km Gavia e Stelvio- 64 km Bormio-Mortirolo-Morbegno 125km Variante diretta Bormio-Varenna 133 km (Sentiero Valtellina) Morbegno-San Marco-Varenna 126 km Ghisallo e Lago di Como 54 km Como-Varese-Vigevano 140 km Vigevano-Oltrepo-Pavia 145 km Pavia-Milano 59km

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