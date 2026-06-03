Longobardi “Spontaneità è punto di forza della comunicazione di Giorgia Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – I punti di forza della comunicazione di Giorgia Meloni? “La spontaneità e la veracità. Difficilmente si fa mettere una “bolla” attorno o comunica perché qualcuno le dice di comunicare: lei comunica quello che vuole comunicare e, secondo me, questo è il suo vero punto di forza”. Così Tommaso Longobardi, social media manager della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e autore del libro “Senza maschera. L’ascesa social di Giorgia Meloni raccontata dal suo stratega”, intervistato dall’agenzia Italpress.“Fondamentalmente la mia idea era poter raccontare liberamente molti retroscena e molti vissuti di questi anni che spesso ho letto da ricostruzioni” per mostrare come sono “nate realmente alcune iniziative o alcuni post. Il mio obiettivo era raccontare poi il dietro le quinte” per non “lasciare sempre agli altri l’occasione di discutere di qualcosa” che invece “ho vissuto in prima persona: quello che ho cercato di fare nella comunicazione, in questi anni, non è stato costruirle qualcosa attorno, ma darle la possibilità sui social di esprimere il massimo potenziale di quello che lei comunicava”.

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