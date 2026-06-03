Magnifica Humanitas, Fnomceo “Un richiamo alla centralità della dignità umana”





ROMA (ITALPRESS) – Per il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, il filo conduttore dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV è la dignità della persona. Il documento richiama la centralità dell’essere umano nell’era dell’intelligenza artificiale e, secondo Anelli, va oltre il tema tecnologico, affrontando il significato stesso dell’uomo.

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