Palermo, Mirri”Tifosi hanno contribuito a inaugurazione campetto Piazza Magione”

PALERMO (ITALPRESS) – La realizzazione del campo è “la dimostrazione che le cose quando si vogliono fare si fanno: le altre sono solo scuse. Oggi io vedo una comunità, vedo centinaia di bambini che hanno qui il loro stadio: il progetto è costruito insieme al City Football Group secondo un modello che si replica in altre città, anche i tifosi hanno contribuito con parte dei soldi messi per l’abbonamento. Il Cfg ha raddoppiato e ha dato soldi ai bambini di Palermo perché possano giocare nel loro stadio a piazza Magione: a me non risulta che sia una proprietà distante, altrimenti non avremmo fatto ciò che abbiamo fatto per i festeggiamenti dei 125 anni del club. Quell’evento dimostra che il Palermo è centrale per il Cfg e oggi ne abbiamo l’ennesima conferma: il Palermo è dei palermitani, dobbiamo essere molto felici di ciò che siamo”. Lo ha detto il presidente del Palermo Fc, Dario Mirri, a margine dell’inaugurazione del campetto di calcio a Piazza Magione.

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