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Sardegna, Todde “La maggioranza gode di ottima salute, confronto è stato utile”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La riunione di maggioranza è andata molto bene, i confronti sono sempre utili. La coalizione gode di ottima salute, lo avete visto anche dai volti distesi delle persone e dalla voglia di confronto che c’è. Per noi è stato importante per discutere dei temi che erano sul tavolo, come quello energetico, che è stato portato in Giunta e che deve vedere una transizione vera dal punto di vista delle rinnovabili, ma devono anche funzionare e servono investimenti del Governo sulla rete elettrica e sulla distribuzione”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine della riunione di maggioranza a Cagliari di questo pomeriggio.

tvi/mca2
(Fonte video: Regione Sardegna)

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