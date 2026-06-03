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Tg Economia – 3/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, via libera alla clausola di salvaguardia per l’energia
– A maggio in crescita il mercato dell’auto
– Il trasporto merci ferroviario accelera negli Stati Uniti
– Collegamento Pos-registratore di cassa, le sanzioni per chi non rispetta obbligo
sat/gsl

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