Video Pillole
Tg Economia – 3/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, via libera alla clausola di salvaguardia per l’energia
– A maggio in crescita il mercato dell’auto
– Il trasporto merci ferroviario accelera negli Stati Uniti
– Collegamento Pos-registratore di cassa, le sanzioni per chi non rispetta obbligo
sat/gsl
– Ue, via libera alla clausola di salvaguardia per l’energia
– A maggio in crescita il mercato dell’auto
– Il trasporto merci ferroviario accelera negli Stati Uniti
– Collegamento Pos-registratore di cassa, le sanzioni per chi non rispetta obbligo
sat/gsl
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