“Vengo da Gradella, provincia di Crema”: gaffe della concorrente di Affari Tuoi
Sara Benedetta, in gara ad Affari tuoi, per ben tre volte si presenta dicendo di arrivare dalla provincia di Crema. Che però non esiste
La questione è indubbiamente annosa: Cremona e Crema, benchè facenti parte della stessa provincia, hanno identità, storia e abitudini che faticano a parlarsi tra di loro. Ma che la provincia di Crema non esista, è un fatto certo.
Non sembra saperlo la concorrente di Affari Tuoi che rappresenta in questi giorni la Lombardia, Sara Benedetta: “Vengo da Gradella, provincia di Crema, ma vivo a Milano dove faccio l’infermiera”. La frase, ripetuta per ben tre volte (due nella puntata dell’1 giugno, comprensiva di presentazione e di “spacchettamento”, una nella puntata del 2 giugno) non sembra peraltro preoccupare le persone presenti in studio: nessuno infatti le fa notare l’errore, nè la corregge.
Certo sarebbe curioso sapere quanti cremonesi conoscano l’esistenza di Gradella – frazione di Pandino. E in quel caso la concorrente del game show di Rai 1 non sarebbe così da biasimare.