“Vengo da Gradella, provincia di Crema”: gaffe della concorrente di Affari Tuoi

La questione è indubbiamente annosa: Cremona e Crema, benchè facenti parte della stessa provincia, hanno identità, storia e abitudini che faticano a parlarsi tra di loro. Ma che la provincia di Crema non esista, è un fatto certo.

Non sembra saperlo la concorrente di Affari Tuoi che rappresenta in questi giorni la Lombardia, Sara Benedetta: “Vengo da Gradella, provincia di Crema, ma vivo a Milano dove faccio l’infermiera”. La frase, ripetuta per ben tre volte (due nella puntata dell’1 giugno, comprensiva di presentazione e di “spacchettamento”, una nella puntata del 2 giugno) non sembra peraltro preoccupare le persone presenti in studio: nessuno infatti le fa notare l’errore, nè la corregge.

Certo sarebbe curioso sapere quanti cremonesi conoscano l’esistenza di Gradella – frazione di Pandino. E in quel caso la concorrente del game show di Rai 1 non sarebbe così da biasimare.

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