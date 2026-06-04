Dopo oltre sessant’anni cala il silenzio: la Sogis di Sospiro dichiarata fallita

È stata per decenni un punto di riferimento del settore, oltre che un datore di lavoro per centinaia di sospiresi e non.

Ora, dopo mesi di passaggi, tentativi e speranze – poi smorzate dalla realtà – arriva l’atto finale: la Sogis, azienda chimica con sede a Sospiro, chiude ufficialmente i battenti.

La sentenza di fallimento con liquidazione giudiziale non è un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi mesi si erano mobilitati in molti, dai sindacati alla Regione Lombardia con un tavolo dedicato, per provare a salvare il salvabile e garantire un futuro ai lavoratori, che da ottobre non percepivano più lo stipendio ed erano finiti in cassa integrazione.

Fondata nel 1962, l’azienda era diventata negli anni un fiore all’occhiello a livello nazionale ed europeo, con una quota significativa della produzione destinata all’export. Poi i vari passaggi di proprietà – l’ultimo nel luglio 2025 alla società inglese Multiasset Management Limited – i debiti non pagati, lo stop agli impianti e la cassa integrazione hanno segnato il declino definitivo.

Ora sullo stabilimento di via Giuseppina cala il silenzio, accompagnato dal ricordo di un pezzo importante della storia produttiva del territorio.

“​C’è tanta amarezza per un esito che si sperava di scongiurare – conferma il sindaco di Sospiro, Fausto Ghisolfi –. È un’azienda che ha dato molto, con famiglie che vi hanno lavorato per quarant’anni. La consolazione è che dei poco meno di 70 lavoratori, una cinquantina ha già trovato una nuova occupazione; 17 persone sono ancora in cassa integrazione e continueranno a percepirla”.

Dopo la dichiarazione di fallimento firmata dal Tribunale di Cremona, la società verrà ora messa all’asta, con la possibilità di aprire qualche spiraglio per il futuro.

“​Sappiamo che alcune aziende hanno manifestato interesse, ci sono già stati contatti – conclude Ghisolfi –. Resta però la delusione verso gli investitori stranieri, che non sono stati in grado di risollevare un’azienda storica”.

© Riproduzione riservata