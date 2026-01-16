Ultime News

Cronaca

Crisi Sogis, il 22 gennaio
audizione in Regione

La IV Commissione della Lombardia convoca Sogis per discutere le gravi crisi occupazionali e ambientali. Il presidente Ventura sottolinea l’urgenza di azioni concrete.

La sede dell'azienda
Sarà convocata giovedì 22 gennaio, alle ore 10.30, presso il Pirellone, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, l’audizione dell’azienda Sogis all’interno della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione, a seguito della grave crisi aziendale che sta interessando il territorio.

A darne notizia è Marcello Ventura, Presidente della IV Commissione, che ospiterà l’audizione e che sottolinea l’importanza di un confronto istituzionale tempestivo e approfondito su una vicenda che presenta rilevanti criticità industriali, occupazionali e ambientali.

“Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco del Comune di Sospiro e le organizzazioni sindacali per aver portato con senso di responsabilità all’attenzione una situazione di crisi che non poteva restare senza risposta” dichiara Ventura. “Il loro contributo è stato determinante per attivare un percorso di ascolto e di verifica in sede regionale”.

Il presidente della Commissione esprime forte preoccupazione per le ricadute occupazionali, che rischiano di coinvolgere direttamente i lavoratori e le loro famiglie, e richiama al tempo stesso l’attenzione sulle possibili implicazioni ambientali, che richiedono massima attenzione e trasparenza.

“La IV Commissione è la sede naturale per affrontare questa vertenza, perché si occupa proprio di attività produttive, lavoro e occupazione” prosegue Ventura. “L’audizione di giovedì dovrà consentire di acquisire un quadro chiaro sulla situazione aziendale, sulle prospettive future e sulle responsabilità in campo, così da valutare le azioni più opportune a tutela del lavoro e del territorio”.

“Regione Lombardia ha il dovere di seguire con attenzione questa crisi, promuovendo un confronto serio tra istituzioni, azienda e parti sociali, con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro, garantire la sicurezza ambientale e individuare soluzioni concrete e sostenibili”.

