Sarà convocata giovedì 22 gennaio, alle ore 10.30, presso il Pirellone, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, l’audizione dell’azienda Sogis all’interno della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione, a seguito della grave crisi aziendale che sta interessando il territorio.

A darne notizia è Marcello Ventura, Presidente della IV Commissione, che ospiterà l’audizione e che sottolinea l’importanza di un confronto istituzionale tempestivo e approfondito su una vicenda che presenta rilevanti criticità industriali, occupazionali e ambientali.

“Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco del Comune di Sospiro e le organizzazioni sindacali per aver portato con senso di responsabilità all’attenzione una situazione di crisi che non poteva restare senza risposta” dichiara Ventura. “Il loro contributo è stato determinante per attivare un percorso di ascolto e di verifica in sede regionale”.

Il presidente della Commissione esprime forte preoccupazione per le ricadute occupazionali, che rischiano di coinvolgere direttamente i lavoratori e le loro famiglie, e richiama al tempo stesso l’attenzione sulle possibili implicazioni ambientali, che richiedono massima attenzione e trasparenza.

“La IV Commissione è la sede naturale per affrontare questa vertenza, perché si occupa proprio di attività produttive, lavoro e occupazione” prosegue Ventura. “L’audizione di giovedì dovrà consentire di acquisire un quadro chiaro sulla situazione aziendale, sulle prospettive future e sulle responsabilità in campo, così da valutare le azioni più opportune a tutela del lavoro e del territorio”.

“Regione Lombardia ha il dovere di seguire con attenzione questa crisi, promuovendo un confronto serio tra istituzioni, azienda e parti sociali, con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro, garantire la sicurezza ambientale e individuare soluzioni concrete e sostenibili”.

© Riproduzione riservata