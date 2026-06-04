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Cremonese

Federico Baschirotto sposa Marika D’Angelo: una cerimonia da sogno a Roma

di Lorenzo Scaratti

Il difensore grigiorosso ha pronunciato il fatidico sì in una romantica cerimonia a Roma, celebrata dal cremonese Don Marco D'Agostino

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È stato un mercoledì di festa per Federico Baschirotto. Il difensore della Cremonese ha detto sì: ieri, 3 maggio, il centrale grigiorosso ha sposato Marika D’Angelo in una cerimonia svoltasi a Roma, con ricevimento nella cornice di Villa Piccolomini. A celebrare la funzione nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, situata sul colle Celio, il cremonese Don Marco D’Agostino. 

Il difensore e il prete cremonese si conoscevano dai tempi delle superiori, quando Baschirotto giocava nella Berretti della Cremonese, un legame durato fino ad oggi.

Don Marco D’Agostino alla funzione

Tra gli invitati anche alcuni ex compagni ai tempi del Lecce, tra cui il portiere Wladimiro Falcone e l’attaccante Lorenzo Colombo.

Un nuovo inizio per una storia d’amore che i due avevano reso pubblica lo scorso ottobre, quando Baschirotto aveva chiesto la mano di Marika con una proposta romantica a Roma, con vista sul Colosseo. “Sì all’uomo della mia vita”, aveva scritto lei su Instagram, annunciando il fidanzamento ufficiale.

Nato a Isola della Scala il 20 settembre 1996, Baschirotto è arrivato a Cremona nell’estate 2025 dopo tre stagioni al Lecce, dove si era consacrato tra i migliori difensori centrali della Serie A. Con la maglia grigiorossa ha dimostrato tutto il suo valore, nonostante l’esito amaro della retrocessione e l’infortunio, diventando in poco tempo uno dei grigiorossi più amati.

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