“I Gioielli sotto casa” a Romanengo: storia, natura e tradizioni della pianura cremonese

La nuova puntata porterà il pubblico in provincia di Cremona, alla scoperta di Romanengo, un piccolo borgo ricco di fascino dove storia, cultura e natura convivono in perfetta armonia.

Immerso nel cuore della pianura lombarda, Romanengo rappresenta una delle realtà più autentiche del territorio cremonese. Circondato da campi coltivati, fontanili, rogge e antiche vie d’acqua, il paese conserva ancora oggi l’atmosfera tranquilla e suggestiva dei borghi di un tempo, offrendo scorci e testimonianze che raccontano secoli di storia.

Nel corso della puntata, le telecamere di I Gioielli sotto casa accompagneranno i telespettatori alla scoperta dei luoghi simbolo del paese, a partire dalla storica Rocca di Romanengo. Costruita nel XII secolo come presidio strategico per la difesa del territorio cremonese, la fortificazione rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di riferimento del borgo. La sua posizione sul caratteristico terrapieno testimonia il ruolo centrale che Romanengo ebbe durante il Medioevo e permette di comprendere l’importanza storica di questo centro nel contesto della pianura lombarda.

Grande spazio sarà dedicato anche all’ambiente e al paesaggio che circondano il paese. Romanengo è infatti inserito in un contesto naturale di grande interesse, caratterizzato da percorsi rurali, aree verdi e dall’affascinante sistema di fontanili e canali che da secoli modellano il territorio. Un patrimonio valorizzato dall’Ecomuseo del Pianalto di Romanengo, realtà impegnata nella tutela e nella promozione delle tradizioni, della cultura e delle peculiarità ambientali locali.

Attraverso immagini, racconti e testimonianze, la trasmissione offrirà uno sguardo approfondito su una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici e che rappresenta un esempio significativo dell’identità cremonese.

L’appuntamento è quindi per giovedì alle 20.30 su CR1, canale 19, per una nuova puntata di I Gioielli sotto casa con Piero Brazzale: un viaggio alla scoperta di Romanengo, un piccolo grande gioiello della provincia di Cremona dove il passato incontra la natura e le tradizioni continuano a vivere nel presente.

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