New York celebra la Festa della Repubblica italiana





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Festa della Repubblica organizzata mercoledì dal Consolato Generale d’Italia a New York presso il Glasshouse sulla Nona Avenue si è confermata uno dei principali appuntamenti dell’anno per gli italiani della città e per gli amici dell’Italia. È stata anche la prima celebrazione guidata dal nuovo console generale Giuseppe Pastorelli. L’evento ha ricordato l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, offrendo al tempo stesso l’immagine di un Paese innovativo e fortemente legato agli Stati Uniti.

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(Video di Stefano Vaccara)

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