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Nucleare, Sala “Non ha senso se non garantisce costi inferiori ad altre fonti”
MILANO (ITALPRESS) – “Io non sono concettualmente contrario all’uso del nucleare, ma questo non è il momento del nucleare.
Oggi il nucleare non garantisce dei costi di produzione, e quindi per i cittadini, inferiori alle altre fonti, dunque perché
farlo?”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Green&Blue Festival 2026, rispondendo a chi gli chiedeva se è favorevole
all’apertura del governo sul nucleare e a un’eventuale centrale a Milano. “A chi obietta che ‘se mai si parte mai si arriva’, io
dico che ha senso partire quando c’è la garanzia di avere una fonte energetica a prezzi più bassi – ha precisato poi – . Noi
abbiamo come esempio A2A che è una società partecipata del Comune, che è riuscita a ottenere un grande sviluppo delle rinnovabili senza perderci in termini di redditualità”. (ITALPRESS).
Oggi il nucleare non garantisce dei costi di produzione, e quindi per i cittadini, inferiori alle altre fonti, dunque perché
farlo?”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Green&Blue Festival 2026, rispondendo a chi gli chiedeva se è favorevole
all’apertura del governo sul nucleare e a un’eventuale centrale a Milano. “A chi obietta che ‘se mai si parte mai si arriva’, io
dico che ha senso partire quando c’è la garanzia di avere una fonte energetica a prezzi più bassi – ha precisato poi – . Noi
abbiamo come esempio A2A che è una società partecipata del Comune, che è riuscita a ottenere un grande sviluppo delle rinnovabili senza perderci in termini di redditualità”. (ITALPRESS).
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