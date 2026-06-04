Nucleare, Sala “Non ha senso se non garantisce costi inferiori ad altre fonti”

MILANO (ITALPRESS) – “Io non sono concettualmente contrario all’uso del nucleare, ma questo non è il momento del nucleare.Oggi il nucleare non garantisce dei costi di produzione, e quindi per i cittadini, inferiori alle altre fonti, dunque perchéfarlo?”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Green&Blue Festival 2026, rispondendo a chi gli chiedeva se è favorevoleall’apertura del governo sul nucleare e a un’eventuale centrale a Milano. “A chi obietta che ‘se mai si parte mai si arriva’, iodico che ha senso partire quando c’è la garanzia di avere una fonte energetica a prezzi più bassi – ha precisato poi – . Noiabbiamo come esempio A2A che è una società partecipata del Comune, che è riuscita a ottenere un grande sviluppo delle rinnovabili senza perderci in termini di redditualità”. (ITALPRESS).

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