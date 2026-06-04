Torna la Notte dell’Aselli: sport, musica, premi e talenti in mostra

Dopo un anno scolastico ricco di attività, progetti e successi, il Liceo Aselli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della vita scolastica. Giovedì 4 giugno torna infatti la Notte dell’Aselli, manifestazione che giunge alla quinta edizione e che trasformerà la scuola in uno spazio aperto alla città, dedicato alla condivisione delle esperienze vissute dagli studenti durante l’anno.

L’iniziativa prenderà il via nel tardo pomeriggio con le finali dei tornei interni di basket, pallavolo e calcio, alle quali si affiancheranno musica, attività ricreative e momenti di aggregazione. In programma anche la tradizionale Notte dell’Aselli Sport, con le sfide tra classi che assegneranno i titoli 2026 nelle diverse discipline.

La serata offrirà inoltre l’occasione per visitare gli spazi espositivi dedicati ai numerosi progetti sviluppati nel corso dell’anno scolastico. Dall’area scientifica a quella umanistica, passando per i percorsi artistici e linguistici, studenti e docenti presenteranno elaborati, fotografie, attività laboratoriali, podcast, club scolastici, progetti di ricerca e percorsi interdisciplinari. Tra i protagonisti anche il progetto CanSat, che nelle scorse settimane ha regalato all’Aselli un importante successo nazionale con il Team 404, premiato a Torino per la “Migliore Realizzazione Tecnica” grazie al satellite progettato e realizzato dagli studenti.

Nel corso della serata saranno premiati gli studenti che si sono distinti nelle diverse eccellenze scolastiche e progettuali. Alle 20.30 è previsto il saluto del dirigente scolastico, seguito da uno spazio musicale curato dal professor Gregori e dal concerto della band Bad Monkeys. Tra gli eventi più attesi figura anche la speciale versione scolastica di Affari Tuoi, in programma dalle 21 alle 23.

Il programma della serata

Ore 18.00 – 20.00 Finali dei tornei interni d’istituto: Basket (palestra esterna superiore) Pallavolo (palestra interna inferiore) Calcio studenti (campo sintetico) Calcio docenti (campo sintetico) Dj set e servizio bar sotto il portico

Ore 20.00 – 20.30 Premiazione delle squadre vincitrici dei tornei e della Turas Cup

Ore 20.30 Saluto del dirigente scolastico

Dalle 20.30 Spazio musicale curato dal professor Gregori

Ore 20.30 – 21.00 Premiazioni del progetto LILT Consegna delle certificazioni Premiazioni delle squadre vincitrici

Ore 21.00 Concerto della band Bad Monkeys nell’atrio della scuola

Ore 21.00 – 23.00 Evento speciale “Affari Tuoi” nella palestra interna inferiore Le attività e i progetti in mostra

Dalle 20.30 alle 22.30 studenti e docenti presenteranno le attività realizzate durante l’anno scolastico Area scientifica Squadra di Matematica Progetto Biomedico FSL 3A LIC Progetto CanSat Momento commemorativo dedicato a Davide Barbieri (ore 21) Area inglese Laboratori linguistici English Challenge Escape Room Mostra fotografica del viaggio della 4C LIC Progetto “La Costituzione da Barbiana al futuro” Area artistica Progetto CAD Club Musica Club Debate Club Arte

Area umanistica Progetto AIDA Dallara e FSL Isola d’Elba Promessi Sposi Ora Buca Donne della scienza Progetti di classe Club del Libro Podcast “Gasparlando” Percorsi Poetici



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