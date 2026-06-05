Borsa di Studio “Miki Barcella”, i criteri per partecipare

L’Associazione Provinciale LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Cremona – APS, con sede in Cremona, Via Alfeno Varo 8, in esecuzione della delibera della Assemblea Provinciale tenutasi il 24 aprile 2026, e con il consenso dei familiari di Michelangelo “Miki” Barcella, intende istituire e finanziare integralmente, in sua memoria, n. 2 borse di studio del valore di euro 500,00 ciascuna, destinate a studenti meritevoli del territorio cremonese

che si distinguano per percorso scolastico, sensibilità ai temi della salute e della prevenzione e attenzione ai valori educativi e sociali dello sport.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura della prevenzione, dei corretti stili di vita, dell’attività fisica e dell’impegno verso la comunità, in coerenza con le finalità statutarie della LILT. Destinatari Possono partecipare al presente bando gli studenti che, nell’anno accademico 2026/2027, risultino iscritti al primo anno di un corso di laureapresso Università italiane, preferibilmente in ambiti coerenti con uno o più dei

seguenti settori:

· area sanitaria e assistenziale;

· scienze motorie e benessere;

· ingegneria biomedica e tecnologie per la salute;

· psicologia, educazione o discipline connesse alla promozione della salute;

· altri corsi di laurea accompagnati da un documentato interesse per i temi dello sport, della salute e della prevenzione

Requisiti di ammissione

Per la partecipazione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

· conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado con

votazione non inferiore a 80/100;

· iscrizione al primo anno di un corso di laurea presso Università italiana;

· assenza di rapporti di parentela di primo o secondo grado con ciascun

componente del Consiglio Provinciale LILT Cremona.

Finalità della borsa

La borsa intende premiare non soltanto il merito scolastico, ma anche la maturità personale e civica del candidato, con particolare riguardo a uno o più dei seguenti aspetti:· pratica sportiva continuativa, individuale o di squadra, svolta in ambito dilettantistico, scolastico o associativo;

· attività di volontariato, tutoraggio, animazione o servizio a favore della comunità;

· partecipazione a iniziative sui temi della prevenzione, del benessere, della salute o dell’inclusione;

· presentazione di una proposta o idea progettuale che colleghi sport, corretti stili di vita e prevenzione

Criteri di valutazione

La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri:

· merito scolastico, fino a 40 punti;

· situazione economica del nucleo familiare, fino a 20 punti;

· qualità della lettera motivazionale e coerenza del percorso scelto con i valori del bando, fino a 20 punti;

· attività sportiva, impegno sociale, volontariato o progetto presentato dalmcandidato, fino a 20 punti.

Alla domanda dovranno essere allegati:

. certificazione o autocertificazione di iscrizione al corso di laurea;

· certificazione o autocertificazione del voto di maturità;

· attestazione ISEE 2025;

· autocertificazione dello stato di famiglia;

· 1 fototessera del candidato

· curriculum sintetico delle attività scolastiche, sportive, associative o di volontariato;

· lettera motivazionale del candidato, di massimo una pagina;

· eventuale breve elaborato descrittivo di un progetto o di un’idea sul tema

“sport, salute e prevenzione”, di massimo due pagine;

· ogni altra documentazione ritenuta utile dal candidato.

La consegna delle borse di studio avverrà nel mese di novembre 2026, nell’ambito delle manifestazioni promosse da LILT in occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica maschile, come già previsto nel

documento di base. È richiesta, salvo giustificato motivo, la presenza del candidato o di un suo delegato alla cerimonia di premiazione, a pena di decadenza dal beneficio.

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