“Processo penale sui social o in tv”: i premi della Camera Penale
Diciassette le borse di studio consegnate agli studenti vincitori del bando di concorso indetto ogni anno dagli avvocati. Ad essere premiato è stato anche un detenuto
Tradizionale cerimonia, nell’aula Polifunzionale del tribunale di Cremona per la consegna di diciassette borse di studio agli studenti usciti vincitori dal bando di concorso che ogni anno la Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” indice.
Quest’anno il tema era “Processo penale sui social o in tv”.
A fare gli onori di casa, la presidente della Camera Penale Micol Parati insieme agli avvocati Marilena Gigliotti e Caterina Pacifici.
A partecipare alla consegna delle borse di studio, anche il presidente della sezione penale del tribunale di Cremona Guido Taramelli e il procuratore della Repubblica di Cremona Silvio Bonfigli, oltre al presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli. In platea, tantissimi studenti, i loro professori e le loro famiglie.
Numerose le borse di studio che sono state messe a disposizione dalle famiglie di avvocati ormai scomparsi che ogni anno la Camera Penale commemora.
A ricevere la borsa di studio, anche un detenuto ristretto nel carcere di Cremona.