Prove in corso al Ponchielli per L’Incoronazione di Poppea firmata dal regista Catalano

L’ultimo titolo del Divin Claudio approderà sabato 13 e sabato 20 giugno ore 20:30 al teatro Ponchielli di Cremona e c’è fermento sia dietro le quinte che in palco, con le prove in corso da tempo per la produzione realizzata in occasione del 43° Monteverdi Festival: è L’Incoronazione di Poppea, nel nuovo allestimento firmato dal regista Roberto Catalano con Paul Agnew alla direzione musicale dell’orchestra Les Arts Florissants.

È una storia antica eppure moderna, in cui Virtù e Amore sono macchiati dall’umana ambizione, dalla passione e dal potere. Catalano ne dà una lettura inedita e profonda, proseguendo il percorso di ricerca intrapreso con la Fondazione A. Ponchielli in qualità di artista in residenza 2026.

Il cast include il controtenore Maayan Licht nel ruolo di Nerone e del soprano Benedetta Torre nei panni di Poppea; presenti inoltre i giovani vincitori e partecipanti del Concorso Cavalli Monteverdi Competition 2025. Insieme sapranno muoversi in una scena altamente simbolica, dando forma alle pulsioni dei personaggi.

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