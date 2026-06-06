Arbitri, osservatori e promesse: l’Aia di Cremona premia i protagonisti della stagione

La tradizionale conviviale di fine stagione della sezione Aia di Cremona è stata l’occasione per celebrare i protagonisti dell’annata sportiva 2025-26, premiare i risultati raggiunti e ribadire quei valori che continuano a rappresentare il filo conduttore dell’attività arbitrale: passione, impegno, disponibilità e senso di appartenenza.

A fare gli onori di casa il presidente Massimiliano Arcaini, che nel suo intervento ha sottolineato come la forza della sezione risieda nella capacità di trasmettere alle nuove generazioni lo spirito associativo costruito negli anni dai colleghi più esperti. Un patrimonio fatto di condivisione, amicizia, formazione e sostegno reciproco, che continua a rappresentare il vero motore della crescita arbitrale.

La serata, condotta da Daniela Fioni e Angelo Lotito, ha alternato momenti conviviali e premiazioni, con la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo cittadino e regionale. Dopo i saluti iniziali, la serata è entrata subito nel vivo con le premiazioni della AIA Star Cup, la competizione interna basata sui video quiz coordinata da Alessandro Zanelli. Sul podio sono saliti Alex Fadini, terzo classificato, Luigi Brugnoli, secondo, e Nikolas Ramponi, vincitore dell’edizione 2025-26.

Particolarmente significativo il conferimento del Premio Adelmo Remondini all’AVIS Comunale di Cremona, rappresentata dal presidente Giuseppe Scala, per il costante impegno sul territorio e la collaborazione con la sezione.

La seconda parte della conviviale è stata dedicata ai riconoscimenti individuali. Il Premio Gianni Remondini, assegnato al miglior arbitro OTS della Lega Nazionale Dilettanti, è andato a Daniel Testi, premiato da Davide Rosio dopo una stagione che gli ha permesso di conquistare il passaggio al CRA Lombardia.

Il Premio Avo Piazzi, riservato al miglior giovane esordiente, è stato consegnato dal delegato provinciale Coni Alberto Lancetti a Pietro Triestino, distintosi nel suo primo anno di attività arbitrale.

A seguire il riconoscimento per il miglior arbitro del Settore Giovanile e Scolastico, assegnato a Giuseppe Bruno e consegnato da Alberto Zaroli, per la crescita tecnica e le prospettive dimostrate nel corso della stagione.

Il premio come miglior Osservatore Arbitrale OTS è stato invece attribuito a Vincenzo Siani, premiato dal presidente Massimiliano Arcaini per i risultati ottenuti e per il successivo passaggio al CRA.

Spazio poi al riconoscimento dedicato alla vita associativa. Il premio come Miglior Associato è stato conferito ad Alex Fadini, premiato dall’assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi, per il costante contributo offerto alla sezione e per l’attaccamento dimostrato all’associazione.

La conviviale è proseguita con i tradizionali Premi Presidenza, dedicati ai colleghi che hanno raggiunto importanti traguardi tecnici e associativi. Il primo riconoscimento è andato a Stefano Pagliari, premiato da Matteo Garganigo per la promozione alla categoria regionale. Successivamente Massimo Salvaglio, componente del CRA Lombardia, ha premiato Matteo Musiu, protagonista del passaggio ad assistente arbitrale di Eccellenza.

Il vicepresidente Roberto Gandolfi ha quindi consegnato il riconoscimento a Manuel Pallavicini, che ha ottenuto il passaggio dalla Prima Categoria alla Promozione. A chiudere la serie dei Premi Presidenza è stato Federico Guerrini, premiato da Marco Fiameni, consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Un riconoscimento attribuito a un associato considerato punto di riferimento per disponibilità, impegno e capacità di trasmettere i valori arbitrali alle nuove generazioni.

Durante la serata è stata inoltre proposta la lotteria benefica a sostegno dell’AVIS Comunale di Cremona, confermando il legame tra la sezione arbitrale e il mondo del volontariato.

Tutti i premiati:

Aia Star Cup:

1° posto: Nikolas Ramponi

2° posto: Luigi Brugnoli

3° posto: Alex Fadini

1° posto: Nikolas Ramponi 2° posto: Luigi Brugnoli 3° posto: Alex Fadini Premio Adelmo Remondini all’AVIS Comunale di Cremona

Premio Gianni Remondini – Miglior arbitro OTS LND a Daniel Testi

Premio Avo Piazzi – Miglior giovane esordiente a Pietro Triestino

Premio Miglior Arbitro SGS a Giuseppe Bruno

Premio Miglior Osservatore Arbitrale OTS a Vincenzo Siani

Premio Miglior Associato ad Alex Fadini

Premi Presidenza per i passaggi di categoria:

Stefano Pagliari – promozione di categoria regionale

Matteo Musiu – passaggio ad assistente arbitrale di Eccellenza

Manuel Pallavicini – passaggio dalla Prima Categoria alla Promozione

Federico Guerrini – Premio Presidenza speciale

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