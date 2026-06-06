Baldesio: l’assemblea dei soci boccia il bilancio. Direttivo a rischio

Assemblea molto partecipata e a tratti accesa, oggi, alla canottieri Baldesio per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026. Il bilancio è stato bocciato con 377 voti favorevoli e 467 contrari. Gli astenuti sono stati 21. Un atto di sfiducia nei confronti del lavoro fatto fino ad ora e anche dei progetti futuri. Ciò che non ha convinto i soci è stato soprattutto il fatto che il bilancio fosse in perdita.

Lo spoglio dei voti è stato accompagnato dalla presenza, per la prima volta, di un notaio che ha rappresentato il segretario verbalizzante, cosa che ha scatenato non poche polemiche da parte di alcuni soci.

La mancata approvazione del bilancio ha posto davanti ad un bivio: e cioè, se il direttivo debba proseguire anche senza una base di consensi, oppure dimettersi.

Dal punto di vista sportivo, nel corso del pomeriggio sono stati consegnati anche tre premi ad altrettante atlete che nel corso 2025 si sono particolarmente distinte portando in alto i colori della Baldesio. Emma Caratozzolo, canottaggio, ha ricevuto il Trofeo Parolini, Giulia Leoni, nuoto, il Trofeo Fanetti Boni e Marina Alquati, canoa, la targa intitolata a Ivano Lussignoli.

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