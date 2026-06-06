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Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: “Tifoseria leggendaria, non vedo l’ora di cominciare”

(Adnkronos) –
Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. La notizia è stata data con un comunicato ufficiale dal club turco: “Vincenzo Italiano – si legge nella nota – ha firmato un contratto per ricoprire il ruolo di allenatore della nostra prima squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo alla squadrae gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo”.  

Il Besiktas ha poi condiviso un video sui propri canali social, con le prime parole dell’ex allenatore del Bologna (sondato nelle scorse settimane anche dal Napoli): “Ecco la mia nuova casa, ho già iniziato a lavorare. Non vedo l’ora di vedere la leggendaria tifoseria del Besiktas e di incontrarvi nel nostro tempio”. 

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