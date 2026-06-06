Polemica Fratelli d’Italia: “I panni sporchi si lavano in casa”
Gentile direttore, come umile servitore libero pensatore “nella vigna “politica di Fratelli d’Italia della provincia di Cremona, nonché consigliere comunale di Casalbuttano Ed Uniti, mi inserisco nella rovente e improvvida polemica nei confronti del Presidente Marcello Ventura per esprimere la mia condivisione di intenti con la gestione lungimirante del Presidente nella recente elezione del Collegio dei Revisori Contabili di Padania Acque Spa.
Nella figura in tale Collegio del Presidente Matteo Romagnoli, nulla di scandaloso, ma una scelta ineccepibile e di prestigio per l’immagine di Fratelli d’Italia nella gestione pubblica del bene primario acqua.
Ai sottoscrittori ricordo che “i panni sporchi” si lavano in casa e non con le orchestrazioni mediatiche che producono solo effetti negativi sull’immagine del partito.
Comunque vada penso che ” tanto tuono che non piovve”, in quanto il Presidente Ventura rimarrà al suo posto più forte di prima e i firmatari rimarranno con le pive nel sacco.
Giacomo Mondini, Consigliere comunale Nuova Linea Casalbuttano Ed Uniti