Cremona corre alla Mille Miglia: quattro equipaggi del territorio al via della Freccia Rossa

Sono in corso a Brescia le verifiche tecnico-sportive e le operazioni di punzonatura delle oltre 400 vetture ammesse alla 99esima edizione della 1000 Miglia, la celebre “Freccia Rossa” che quest’anno rappresenta l’ultimo appuntamento prima dello storico traguardo del centenario.

Per l’edizione 2026 gli organizzatori hanno disegnato un percorso rinnovato che richiama quello delle prime edizioni della corsa. Dopo la partenza da Brescia, prevista nella tarda mattinata di martedì 9 giugno, gli equipaggi attraverseranno la Valtrompia per raggiungere Lumezzane, sede della sosta pranzo. Successivamente il convoglio proseguirà lungo la Valsabbia e il lago di Garda, transitando da Vicenza fino a Padova, sede dell’arrivo della prima tappa.

La seconda giornata porterà le vetture attraverso Ferrara, Modena e il Passo dell’Abetone fino a Montecatini Terme. La terza tappa vedrà invece gli equipaggi costeggiare la Versilia prima della tradizionale sosta in Piazza del Campo a Siena. Attraversando poi i laghi di Bolsena e di Vico, la carovana raggiungerà Roma, dove è prevista la consueta passerella nel cuore della Città Eterna.

Da Roma inizierà il viaggio di ritorno verso Brescia. Il percorso prevede il passaggio da Assisi, in omaggio a San Francesco nell’ottavo centenario della sua morte, quindi da Gubbio e dalla Gola del Furlo prima dell’arrivo a Rimini. L’ultima tappa condurrà infine i concorrenti a Brescia passando per le Valli di Comacchio, Ferrara e Mantova, dove è in programma la sosta pranzo a Palazzo Te.

Tra i partecipanti figurano nomi di grande richiamo come lo chef Carlo Cracco e gli ex piloti Jakie Ickx, Loris Capirossi e Giancarlo Fisichella.

Anche se il percorso non interesserà direttamente il territorio cremonese, la provincia sarà comunque rappresentata da diversi equipaggi. Dopo alcuni anni di assenza torna infatti al via il piadenese Paolo Nolli, che dividerà l’abitacolo della sua Fiat 520 del 1928 con il piacentino Alberto Oroioli.

Gradito ritorno anche per la soncinese Francesca Ruggeri, portacolori della scuderia 3T, costretta a uno stop nelle ultime edizioni per maternità. In coppia con la bresciana Silvia Marini, al volante di una Cisitalia 202 MM Spider del 1947, tenterà nuovamente la conquista della Coppa delle Dame, trofeo già vinto più volte negli anni recenti.

Ai nastri di partenza con i colori della scuderia cittadina 3T anche l’equipaggio Battagliola-Piona su Bugatti T37 del 1926, una delle vetture più anziane presenti in gara. Sarà infine della partita anche il cremonese d’adozione Efisio Carutti che, insieme alla figlia Benedetta, affronterà il percorso a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT 2500 Pininfarina del 1954.

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