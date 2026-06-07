Ultime News

7 Giu 2026 Gioventù Nazionale Cremona, Matteo Carotti eletto nuovo presidente provinciale
7 Giu 2026 Giornata della sicurezza alimentare, Coldiretti in piazza con Campagna Amica
7 Giu 2026 Funamboli sospesi sopra Piazza del Comune: Cremona inaugura il Monteverdi Festival con uno spettacolo mozzafiato
7 Giu 2026 “Madame” a Castelvetro, un incontro per riconoscere e superare stereotipi e violenze invisibili
7 Giu 2026 Cremona corre alla Mille Miglia: quattro equipaggi del territorio al via della Freccia Rossa
Nazionali

MotoGp, oggi si corre Gp Ungheria – Diretta

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Oggi, domenica 7 giugno, si corre il Gp di Ungheria – in diretta tv e streaming – ottavo appuntamento della stagione. Marc Marquez su Ducati (vincitore della gara sprint) scatterà davanti a tutti nel Gran Premio, grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi.  

 

Il Mondiale di MotoGp tornerà in pista domenica 21 giugno a Brno, in Repubblica Ceca. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...