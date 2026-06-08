Adesso c’è anche l’ufficialità: Cremonese a Ronzone per il ritiro estivo

La notizia era nell’aria già da qualche giorno ed ora è diventata ufficiale: sarà Ronzone, località del Trentino, ad ospitare il ritiro estivo della Cremonese, anche gli ultimi dettagli sono stati sistemati.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “Sarà Ronzone, caratteristico borgo dell’Alta Val di Non, la sede del ritiro estivo in preparazione al campionato di Serie B 2026-2027. Per i grigiorossi si tratta di un ritorno, dopo le esperienze del 2016 e del 2017, in questa splendida località situata a 1.085 metri di altitudine che si affaccia sull’intera vallata offrendo una vista panoramica che spazia fino alle Dolomiti di Brenta”.

“Dopo una fase iniziale dedicata ai test fisici e alle visite mediche presso il Centro Sportivo Giovanni Arvedi – continua il comunicato – , la squadra inizierà il lavoro in quota in Trentino a partire da domenica 26 luglio fino a giovedì 6 agosto. I grigiorossi svolgeranno gli allenamenti presso il Campo Sportivo di Ronzone, soggiornando presso le strutture dell’Hotel Milano nella vicina Fondo. Il programma dettagliato degli allenamenti e delle partite amichevoli verrà reso noto in seguito. Il ritiro è organizzato in collaborazione con Dolomiti Sport Event”.

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