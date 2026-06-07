Cremonese in ritiro a Ronzone, da definire ci sono solo gli ultimi dettagli

Sarà con ogni probabilità Ronzone la sede del ritiro estivo della Cremonese. La società grigiorossa ha già fatto sapere che quest’anno, dopo la scelta di Livigno della scorsa stagione, tornerà in Trentino. Non è stato ancora svelato ufficialmente il nome della località che ospiterà i grigiorossi, perché restano da definire gli ultimi dettagli. Ma l’annuncio del club arriverà a breve e la sede prescelta è Ronzone, che negli ultimi anni ha ospitato il Sassuolo, e in passato altri club di Serie A e B come Palermo, Monza, Spezia e Brescia, ad esempio.

Ronzone conta circa 500 abitanti ed è situato a quasi 1.100 metri di altitudine, in Alta Val di Non. Una località raggiungibile in auto da Cremona in circa due ore e mezza.

Intanto, a parte la definizione del ritiro, in questo momento in casa Cremonese tiene banco la scelta del nuovo direttore sportivo, destinato a prendere il posto di Simone Giacchetta. Non sarà Guido Angelozzi, ma un profilo più giovane.

Tra i principali candidati c’è Ciro Polito, che nelle ultime due stagioni ha fatto molto bene, soprattutto nella scelta dei giovani, con il Catanzaro, al quale è legato da un altro anno di contratto. Polito potrebbe volere una nuova e più ambiziosa sfida e la settimana prossima dovrebbe incontrare il presidente del club calabrese Floriano Noto per definire i piani futuri.

Piace molto ai grigiorossi anche Paolo Bravo, che in cerca di nuovi stimoli si è appena separato dopo otto anni dal Sudtirol, club portato alla promozione in Serie B e successivamente al mantenimento della categoria, grazie a scelte oculate e spese contenute.

Rimangono in corsa per la poltrona di direttore sportivo della Cremonese anche Davide Vagnati, che lo scorso dicembre ha lasciato il Torino, e Matteo Tognozzi, in passato alla Juventus, ma al momento in Portogallo nel ruolo di ds del Rio Ave. Nelle ultime ore si è aggiunta anche la candidatura di Antonio Tramontano, osservatore per il West Ham, in passato alla Fiorentina con i compiti di match analyst e responsabile scouting. La Cremo spera di definire tutto la prossima settimana, ma non è escluso che si renda necessario qualche giorno in più.

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