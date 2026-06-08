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Berrettini: “Niente lesioni, l’obiettivo è arrivare a Wimbledon al meglio”

(Adnkronos) – “Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perchè gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative. Sto già lavorando alla riabilitazione con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile”. Questo il messaggio tranquillizzante su Instagram di Matteo Berrettini, che dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, punta al prossimo Slam, sull’erba londinese, dove arrivò in finale nel 2021.  

“In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un’ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco”, ha sottolineato il 30enne tennista romano, risalito al numero 48 del ranking Atp.
 

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