Nuovi orari per gli autobus di Arriva: più corse per laghi e montagna
Finite le scuole cambiano le esigenze di mobilità in provincia: il nuovo orario privilegia i collegamenti nelle principali destinazioni turistiche della Lombardia, dai laghi di Garda e Iseo alle località di montagna
Arriva Italia informa che a partire da martedì 9 giugno – in seguito alla conclusione dell’anno scolastico – entreranno in vigore gli orari estivi sui servizi gestiti dall’azienda sia a Cremona che nelle altre aree Lombarde in cui opera.
Il passaggio alla programmazione estiva comporterà un adeguamento dell’offerta alle esigenze di mobilità tipiche del periodo, caratterizzate da una riduzione degli spostamenti legati alle attività scolastiche e da una diversa distribuzione della domanda sul territorio.
Rimane in vigore con leggere modifiche di orario lo Stradibus, il servizio a chiamata per le aree di Piadena e Soresina – Castelleone.
Allo stesso tempo, Arriva Italia potenzierà i collegamenti nelle principali destinazioni turistiche della Lombardia, dai laghi di Garda e Iseo alle località di montagna con l’obiettivo di incentivare una mobilità sostenibile anche in estate. Gli orari aggiornati sono disponibili su https://cremona.arriva.it/